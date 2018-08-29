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29 Ağustos 2018 16:19

Sevgilisine kızan genç denize atladı

Ordu’nun Ünye ilçesinde sevgilisine kızan bir genç, denize atlayarak intihar girişiminde bulundu.

Sevgilisine kızan genç denize atladı

29 Ağustos 2018 16:19


Edinilen bilgiye göre, bugün saat 14.45’te Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri önünde bankta oturduğu sırada sevgilisiyle tartıştığı öğrenilen Murat A. (20), kendini denize attı. Üzerindeki kıyafetlerle beraber intihar girişiminde bulunan genç, denizde bir anda çırpınmaya başladı ve çevredekilerden kurtarılması yönünde yardım istedi. Olay üzerine çevredeki vatandaşlar Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri intihar girişiminde bulunan genci boğulmaktan son anda kurtardı. Ambulansla Ünye Devlet Hastanesine kaldırılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.




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