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17 Haziran 2017 11:17

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti

Ordu’da bir seyyar satıcı denetim görevini yapan zabıta ekibine bıçakla saldırmak istedi.

Seyyar satıcı zabıtaya bıçak çekti

17 Haziran 2017 11:17

Olayda bir zabıta görevlisi elinden yaralandı.


Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi üzerinde denetim yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri yasak olan bölgede satış yapan seyyar satıcının terazisine el koymak istedi. Çıkan tartışma sırasında seyyar satıcı tezgahın altında bulunan bıçağı alarak zabıta memurlarına saldırdı. Elinde bıçakla zabıta memurunun boğazına sarılan seyyar satıcı diğer zabıtaya da ‘teraziyi bırak’ diye tehdit etti. Bu sırada arkadan gelen bir vatandaş seyyar satıcının elinden bıçağı almak istediği sırada bir boğuşma yaşandı. Bu boğuşma sırasında seyyar satıcının elinden bıçak alınırken bir zabıta memuru elinden yaralandı.


Olaydan sonra gözaltına alınan seyyar satıcı V.P.(30), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.




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