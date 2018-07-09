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09 Temmuz 2018 09:30

Sıcaktan bunalanlar denize akın etti

Doğu Karadeniz’de, sıcaktan bunalan ve serinlemek isteyen vatandaşlar sahillere akın etti.

Sıcaktan bunalanlar denize akın etti

09 Temmuz 2018 09:30

Otoparkların da dolduğu alanlarda sürücüler, araçlarını yola park etmek zorunda kaldı.


Ordu’da sıcak havalardan bunalan vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren sahillere akın etti. Aileleriyle birlikte zaman geçiren vatandaşlar, mangal yakmayı da ihmal etmedi. Yoğun ilgi gören plajların yakınlarındaki otoparklar da dolunca vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına park etmek zorunda kaldı. Güzel zaman geçirmek ve serinlemek için plajlara akın ettiklerini dile getiren vatandaşlar, serinlemenin en güzel yollarından birinin denize girmek olduğunu belirttiler.


Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi sitesinden alınan tahminlere göre, güneşli hava Perşembe gününe kadar etkili olacak.




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