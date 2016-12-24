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24 Aralık 2016 12:45

"Sicil affı" esnafı sevindirdi


24 Aralık 2016 12:45

Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı(FATSO) Tayfun Karataş, “Esnafımızın yıllardır beklediği ‘sicil affı’ çok şükür Meclis’ten çıkıyor. Çıkmasında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.
Sicil affının çok önemli olduğunu belirten FATSO Başkanı Tayfun Karataş açıklamasında, "Banka ile münasebetleri iyi olan işletmeler zaten kredi alma konusunda pek sıkıntı yaşamıyordu. Asıl önemli olan, her hangi bir şekilde, istemeden çekini, senedini, kredisini ödeyemeyen ve bu sebeple bankadaki sicilleri bozulan firmaların durumu için sicil affı çok önemliydi. Bu anlamda sicil affının çıkması bizleri memnun etmiştir. Esnaflarımız rahat bir nefes alacaktır. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.
Karataş, “KOSGEB destekli faizsiz kredi imkanı güzel lakin daha fazla kişinin faydalanması gerekir. Sadece Ordu ilimizde 25 bin civarında başvuru var fakat sadece 150 civarında kişi faydalanacak. Bu sayının arttırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini düşünüyoruz” diyerek sözlerini noktaladı.



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