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20 Kasım 2017 15:27

Şİfa için pekmez kazanları kaynatılıyor

Ordu’da vatandaşların vazgeçilmez besin kaynağı pekmez geleneksel yöntemlerle yapılıyor.

Şİfa için pekmez kazanları kaynatılıyor

20 Kasım 2017 15:27


Kabadüz ilçesinin iç kesimlerinde yaşayan vatandaşlar geleneksel yöntemlerle armut pekmezi yapıyor. Yeşilyurt Mahallesi’nde yaşayan Yaşar Kılıç, armutların pekmeze dönüştürmenin yorucu ve zor iş olduğunu ifade etti. Sadece kendi ihtiyacını karşılamak için yaptığı pekmezin doğal ve sağlıklı olduğunu belirten Kılıç, şunları söyledi: “Kendi bahçede yetişen armutları büyüklerimizde öğrendiğimiz şekilde pekmeze dönüştürüyorum. Büyüklerimiz küçükken bize hasta olmasınlar diye pekmez yedirirlerdi. Hasta da olmazdık. Şimdi bende büyüklerimden öğrendiğim şekilde pekmezi yapıyor, ailemle birlikte yiyorum. Bence pekmez kesinlikle insan için şifa kaynağı. Herkese de tavsiye ediyorum.”




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