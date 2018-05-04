’Sıfır Atık Projesi’ne Fatsa’dan destek

Sıfır Atık Eylem Planı Panosu ile ilgili bilgi veren Fatsa Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Derya Özcan Ateşli, “Sıfır Atık, israfın önlenmesi ne kaynakların daha verimli kullanılmasını, atık oluşum sebeplerinin gözden geçirilerek atık durumunun engellenmesi veya minimize edilmesi, atığın oluşması durumunda ise kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanım bunun sağlanmasını kapsayan atık yönetim felsefesi olarak tanımlanan bir hedeftir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığının önceden başlatmış olduğu projeye Sayın Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin takdirleri ile öncülük etmiş ve 26.09.2017 tarihinde Sıfır Atık Projesi’nin tanıtım toplantısı yapılarak bu projenin tüm Türkiye’de uygulanmasına ilişkin yasa çıkarılmıştır” dedi.

Sıfır Atık Projesi’nin ilk olarak Ankara’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde başladığını ifade eden Derya Özcan Ateşli, “Daha sonra aşamalı olarak Türkiye’de tüm kamu kurum kuruluşlarında eğitim kurumlarında, alışveriş merkezlerinde, hastanelerde, eğlence ve dinlenme tesislerinde, büyük iş yerlerinde, uygulanması ve 2023 yılında tüm Türkiye’de uygulanmaya geçilmesi hedeflenmektedir. Sıfır Atık Projesi ile verimliliğin artırılması israfın azaltılması doğal kaynakların korunmasını, ambalaj atıklarının kaynağında ayrı toplanması hedeflenmektedir. Ayrıca tüm kurumlarda çevre koruma bilincinin, kurum bünyesinde gelişmesine katkı sağlamak, uluslararası pazarlarda kurumların çevreci sıfatı kazanmasıyla bu saygınlığın artırılmasının sağlanmaktadır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 2018 yılından 2023’e kadar uygulanacak ‘Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı’ hazırlamıştır. Mevcut durum ortaya konulup hedeflere ilişkin eylemler hazırlanmış uygulanmaya konulmuştur. Fatsa Belediyesi olarak projeye destek vererek kurumumuzda ve ilçemizdeki eğitim kurumlarına bu konuda destek vererek ilçemizde çevre bilincine geri dönüşümünün ekonomimize katkısı ve ülkemize ulusal platformda saygın olmaya hedeflenen sıfır projesine katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.