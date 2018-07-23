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23 Temmuz 2018 08:48

Sıhırçukuru Yaylası, eşsiz manzarasıyla büyülüyor

Ordu’nun Mesudiye ilçesindeki Sıhırçukuru Yaylası, temiz havası, eski yayla evleri ve eşsiz doğasıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

Sıhırçukuru Yaylası, eşsiz manzarasıyla büyülüyor

23 Temmuz 2018 08:48


2 bin 300 rakımda bulunan Sıhırçukuru Yaylası, eşsiz manzarası ve doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Zirvenin hemen alt yamacında bulunan Sıhırçukur Yaylası’nda sadece yaz mevsiminde hayvancılıkla uğraşanlar ve gurbetten gelen vatandaşlar kalıyor. Uzun yıllar Sıhırçukur Yaylası’nda yaylacılık yapan Saadet Cingirt, yaylanın 30-40 yıl öncesinde çok daha hareketli olduğunu söyledi.


Baharla birlikte yaylaya geldiklerini ifade eden Cingirt, "Yaylamız kayaların arasında, üzerinde kurulu evlerle çok güzel bir yayladır. Yaklaşık 80-90 eski yayla evinin bulunduğu yaylamız doğası ve eşsiz güzelliğiyle insanı rahatlatıyor. Ben de yıllar öncesinde anne ve babamla yaşadığım yaylamı her fırsatta mutlaka ziyaret ediyorum" dedi.




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