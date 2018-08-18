Şile’de Başpehlivan Recep Kara oldu

Şile Yağlı Güreş Müsabakaları’nda başpehlivan oldu. Recep Kara, bu zaferiyle Şile’de düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerinde üst üste üçüncülüğü ilan etmiş oldu.

Recep Kara’yı tebrik eden Başkan Enver Yılmaz, “Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak, ata sporumuz güreşe sahip çıkmak ve bunu gelecek nesillere aktarmak için kurduğumuz güreş takımımız başarıdan başarıya koşuyor. Kırkpınar Başpehlivanı, Gençlik ve Spor Dairesi Başkanımız Recep Kara’yı 12. Şile Yağlı Güreşleri’nde elde ettiği başarıdan dolayı tebrik ediyor ve devamını diliyorum. Güreş takımımızın elde ettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor” dedi.

Belediye Meydanı’ndaki kortej yürüyüşüyle başlayan Şile Yağlı Güreşleri, nefes kesen mücadelelere ev sahipliği yaptı. Gece geç saatlere kadar süren müsabakalar çekişmelere sahne oldu.

40’ı başpehlivan olmak üzere 400 güreşçinin katıldığı Şile Yağlı Güreşleri’nde Recep Kara’nın ardından ikinci Ali Gürbüz olurken, üçüncülüğü ise Hüseyin Demir ile Şaban Yılmaz paylaştı. Recep Kara, bu başarısıyla Şile’de düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerinde üst üste 3’üncülük zaferini ilan etmiş oldu.