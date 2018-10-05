Sipahi: "Trafik, asayiş ve diğer konulardaki ihlallere müsaade etmeyeceğiz"

Bununla ilgili özel ekipler oluşturduk ve bu konuda kararlıyız” dedi.

Fatsa'da emniyet anlamında önemli ve güzel işlere imza atmak istediğini söyleyen Müdür Tolga Sipahi, “İlçemizde ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara hızlı başladık ve bundan sonra da aynı düzenle devam edecek. Özellikle şehir içindeki usulsüz park edilen araçlar konusunda ciddi çalışmalarımız olacak. Bununla ilgili özel ekipler oluşturduk ve bu konuda kararlıyız” diye konuştu.

Araç sürücülerinin trafik kurallarına uymaya davet eden Sipahi, "Kimsenin kimseyi mağdur etmeye kimsenin hakkı yoktur. Sürücülerimizin bu konuda hassasiyete davet ediyorum. İlçemizin trafikle ilgili en büyük şikayetlerinden birisi olan sahil yolundaki araç parkları konusunda ise kısa sürede tamamen halledeceğiz. Bu konuyla ilgili trafik büro ekiplerimizle istişarelerde bulunduk ve tamamen araç parkalarını sahil boyunda kaldıracağız” şeklinde konuştu.

Uluslararası yola kimsenin park etmesine izin vermeyeceklerini de söyleyen Sipahi şöyle konuştu:

"Ekiplerimiz sahil yolu güzergahında bulunacak ve uygunsuz parklanmaların sona ereceği zamana kadar çalışmalarını gerçekleştireceklerdir. Sahil güzergâhımızda vatandaşlarımız sporlarını ve yürüyüşlerini daha rahat yapmaları için belirli saatlerde polis arkadaşlarımız devriye gezecek ve huzurlu bir ilçede yaşamalarını sağlamak için bu çalışmayı da hayata geçireceğiz."

İlçe halkının herhangi bir olumsuz durum gördüklerinde 155'i aramasını isteyen İlçe Emniyet Müdürü Tolga Sipahi, "Vatandaşlarımız gördükleri olumsuzlukları bizlere bildirsinler, bizler de gerekli çalışmayı hemen yapalım. Bizler onların emniyeti ve güveni için varız” ifadelerini kullandı.