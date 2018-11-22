Ordu'nun Çamaş ilçesinde yükseklerde beliren sis bulutları kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Şehir genelinde etkili olan yağmur yağışları sonucu, Ordu'nun bazı bölgelerinde sis bulutları belirdi. Çamaş ilçesinde dağların arasında beliren sis görenleri hayran bıraktı. İlçede bulunan ve dağların arasında kalan bir mahalle adeta kayboldu. Yılın belirli zamanlarında görülen ve dağların arasını adeta deniz gibi dolduran sis, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Manzarayı gördüklerinde yükseklere çıkan vatandaşlar, bu anı ölümsüzleştirmek için fotoğrafladı. Vatandaşlar, bu tür doğa olaylarının yılın belirli zamanlarda görüldüğüne dikkat çekerek, izlemenin son derece keyifli olduğunu söyledi.