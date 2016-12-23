Soğuk hava kan bağışını olumsuz etkiliyor

Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, etkili olan soğuk havanın kan bağışını olumsuz etkilediğini belirterek, “Aralık ayı içerisinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava kan bağışını olumsuz etkiledi ve yüzde 60’a varan düşüşler yaşandı” dedi.

Tüm Türkiye’yi etkisi altına alan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor. Soğukların artması ile kan bağış oranlarında da düşüşler yaşanıyor. Ordu’nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığının yaklaşık bir metreyi bulması gezici kan bağış ekiplerinin çalışma yapmasını engellerken şehir merkezlerindeki ekiplerde de soğuk havaya bağlı olarak kan bağışında gözle görülür düşüşler yaşanıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Ordu Kan Bağış Merkezi Müdürü Dr. Cengiz Dönmez, Aralık ayının ikinci haftası itibari ile başlayan kar yağışının ve akabindeki soğuk havanın kan bağışlarını olumsuz etkilediğini ve yüzde 60’a varan düşüşler yaşandığını söyledi.



“Gezici ekipler olumsuz etkilendi”

Ordu’nun yüksek rakımlı ilçelerinde kar kalınlığını bir metreye kadar ulaşması sebebi ile gezici kan bağış ekiplerinin birçok çalışmasının iptal edildiğini aktaran Dönmez, “Aralık ayının ikinci haftasında yağan yoğun kar sebebi ile Aybastı, Korgan, Kumru gibi ilçelerde planladığımız bir çok kan bağış çalışmasını iptal ettik. Sahil hattında ulaşımın açık olmasına rağmen şiddetli soğukların olumsuz etkisini yaşadık. Buna bağlı olarak Fatsa meydan, Ünye meydan ve Altınordu ilçelerimizdeki kan bağış oranlarının yüzde 60-70 oranında düştüğünü gördük” diye konuştu.



“Soğuk hava kan stoklarını eritti”

Soğuk havaya bağlı olarak azalan kan bağışlarının stokları azalttığını ifade eden Dönmez, “Günlük ekip başına aldığımız 45-50 ünite kan soğuk hava sebebi ile 15 ünitelere indi. Bu durum bizim kan stoklarımızı ciddi manada eritti. Yoğun çalışan ekibimizle bu kayıpları bir nebzede olsa gidermeye çalıştık. Ama genel olarak hali hazırda kan bağış oranlarında düşüşler devam ediyor” şeklinde konuştu.