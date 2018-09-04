Sokak köpekleri sahipsiz değil

Ordu Büyükşehir Belediyesi Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde korumaya alınan sokak hayvanlarının her türlü bakım ve tedavisi yapıldıktan sonra sıcak yuvalarına gönderiliyor. Tam donanımlı ve konforlu tesiste, sokak hayvanlarına sıcak yuva sağladıklarını belirten yetkililer, “Sokak hayvanlarının da her canlı gibi yaşama hakkına sahip olduğunu çok iyi biliyoruz. Rehabilitasyon merkezinde geride kalan 4,5 yılda 4 bin 366 köpek kısırlaştırıldı, 4 bin 757 köpeğe kuduz aşısı uygulandı ve 5 bin 487 köpeğin tedavi edildi. Büyükşehir süreci ile birlikte rehabilitasyon merkezimize toplam 18 bin 615 hayvan geldi. Bunlardan tedavisi tamamlanıp aşılanan 1970 hayvanı sahiplendirdik. Bir kısmı ise tedavilerinin ardından tekrar doğaya salıverildi” bilgisini verdiler.

Yapılan açıklamada Altınordu ilçesindeki geçici rehabilitasyon merkezinde sokak hayvanlarına yetecek miktarda kuru mama, süt, makarna, hayvansal gıda temin edildiği ve isteyen gönüllü hayvan bakıcılarına da mama yardımı yapıldığı belirtilirken, “Geçici rehabilitasyon merkezinde ilçe belediyelerinden ve hayvanseverlerden ihbar hattına gelen talepler doğrultusunda, sokak hayvanları alınarak gerekli tıbbi müdahaleleri yapılıyor. Hayvanların iç ve dış parazitlere karşı ilaçlanması sağlanıyor. Yine kısırlaştırma operasyonu sonunda küpe ve deri altı çip uygulama yöntemiyle kimliklendirilerek rehabilitasyonu tamamlanıyor ve ardından hayvanların bir kısmı sahiplendiriliyor. İlçe belediyeleri ve hayvanseverlerin ihbarları doğrultusunda toplanan hayvanlar, tedavilerinin ardından saha ekiplerimizce alındıkları doğal ortamlara salınmak üzere teslim ediliyor” denildi.