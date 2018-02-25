Sokak ortasında ölüm kalım mücadelesi

Halk arasında ’RedKit’ olarak tanınan, Orduspor fanatiği olan ve sara hastalığı olduğu öğrenilen 47 yaşındaki İlkay Şensu, Yalı Camii önünde birden fenalaşarak yere düştü. Durumu fark eden vatandaşlar olayı hemen polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, hareketsiz yatan şahsın kalp krizi geçirdiğini düşünerek, 112 Acil Servis ekiplerine bilgi verdi.

Yaklaşık 20 dakika sonra hayata döndü

Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, 47 yaşındaki İlkay Şensu’ya uzun süre kalp masajı yaparak hayata döndürmeye çalıştı. 112 ekiplerinin uzun çabaları sonucunda nefes alamayan Şensu, şok cihazı ile yapılan müdahalenin ardından tekrar yaşam belirtileri verdi.

Şahıs, 112 ekipleri tarafından hemen Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Öte yandan, 112 Acil Servis ekiplerinin hızlı ve uzun süren çabası, vatandaşların takdirini topladı.