Sokakta Satranç Var

Ünye Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleşen büyük küçük herkesin katılım sağladığı satranç turnuvasına yoğun ilgi vardı. Etkinlik hakkında bilgi veren Çelikler Satranç Kulübü Antrenörü Fahri Karbuz, "Buradaki amacımız satrancı bütün herkese tanıtmak ve satrancın bir spor olduğunu herkese göstermek için bu programı gerçekleştirdik. Çocuklarımıza bilgisayar oyunları dışında, farklı sosyal aktivitelerin olduğunu da göstermek istiyoruz. Şu anda 81 ilde ve yaklaşık bütün ilçelerimizde satranç faaliyetimiz yürütülüyor. Büyük küçük herkesin katılım sağladığı bu programa bütün halkımızı davet ediyoruz" dedi.

Program daha sonra Ünye Atatürk Parkı’nda yapılan turnuvaların ardından sona erdi.