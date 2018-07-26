Son 30 yılın en avantajlı prim yapılanması için son gün 31 Temmuz

Yapılandırmanın, son 30 yılın en avantajlısı olduğuna dikkat çeken Günay, son günün ise 31 Temmuz olduğunu söyledi.

Prim borçlarına ilişkin yapılandırmanın 31 Temmuz 2018 günü sona ereceğini belirten SGK İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, prim borcu bulunanların mutlaka yapılandırmadan yararlanmalarını istedi. Son 30 yılın en avantajlı yapılandırması olduğuna dikkat çeken Mehmet Yaşar Günay, "18 Mayıs 2018 tarihinde yürürlüğe giren 7143 sayılı yasayla, sosyal güvenlik kurum prim alacakları yeniden yapılandırıldı. Bu yapılandırmayla, işveren ve sigortalılarımıza bir ödeme kolaylığı getirildi. Yapılandırmada, son başvuru tarihi 31 Temmuz 2018 tarihi olarak belirlendi. Bu kapsamda sosyal güvenlik kurumunun prim alacakları, sigorta primleri, işveren sigorta işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, genel sağlık sigortası prim borçları, bu yasa kapsamında yapılandırılması da söz konusu” dedi.

Tüm kesimlerin, yapılandırmadan yararlanabilmesi için sahada çalıştıklarını ifade eden Günay, "İl müdür yardımcılarımız, merkez müdürlerimiz, denetmenlerimiz, icra memurlarımız ve diğer personellerimiz sahada işverenlerimizi, esnaflarımızı ve sigortalılarımızı bizzat ziyaret ederek, bilgilendirme broşürleri dağıtmak suretiyle 7143 sayılı kanunun getirdiği avantajları anlatmak üzere sahaya çıktı. Sigorta prim borçlarının yapılandırılması peşin ödenebileceği gibi, 18 eşit taksitle de yapılabiliyor. Bu taksitli ödeme kolaylığından, 2 ayda bir ödemek suretiyle vatandaşımız 36 ay süre zarfında borcun tamamını ödemiş olacak. Peşin ödemelerde ise işlenen gecikme faizi ve gecikme zammı tamamen silinerek, yerine YÜFE kat sayısı uygulanması suretiyle bir hesap yapılacak. YÜFE’nin de yüzde 90’ı siliniyor. Yani yüzde 10 uygulanıyor. Borçlarını ödeyenler emekli olabildiği gibi işverenlerimiz de borçlarını ödemesi halinde icra takibinden kurtulmuş olacak. Borcu yoktur yazısı alabilecek. İhaleye giriyorsa ihaleye girme imkanına kavuşacak" diye konuştu.

Son 30 yılın en büyük yapılanması

"Ama her şeyden önemlisi düzenli prim ödeyenlere sunduğumuz işveren prim ve sigorta primi teşviklerinden yararlanmış olacaklar" diyen SGK Ordu İl Müdürü Mehmet Yaşar Günay, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu büyük bir avantaj. Son 30 yılın en büyük yapılandırmasıdır. Bu fırsatı vatandaşlarımıza, işverenlerimize kaçırmamasını özellikle ve önemle söylüyorum. Ciddi bir başvuru da aldık. Ama hiçbir vatandaşımızı, hiçbir işverenimizi yapılandırma fırsatından mahrum etmek istemiyoruz.”