Soner Sarıkabadayı hayranlarıyla buluştu

Ramazan etkinlikleri kapsamında hayranlarına unutulmaz bir gece yaşattı.

Cumhuriyet Meydanında sahne alan şarkıcı Soner Sarıkabadayı’nın şarkılarına meydanı dolduran vatandaşlar da eşlik etti. Sahne performansı ve bitmeyen enerjisiyle çevre il ve ilçelerden gelen halka sahura kadar şarkılarını söyleyen ünlü sanatçı, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Ferdi Tayfur, İbrahim Tatlıses gibi sanatçıların da beste ve şarkılarını hayranlarıyla paylaştı.

Konser esnasında asistanı tarafından sırtına havlu konulmasını isteyen Sarıkabadayı, "Ufakken ben çok hastalanıyordum. Annem her defasında sırtıma havlu koyuyordu. Buradan bütün annelerimizin ellerini öpüyorum" dedi.

Bebeğini konserde uyuttular

Cumhuriyet Meydanında alanlara sığmayan vatandaşlardan bazıları bebekleriyle konseri izlemeye geldi. Bazı vatandaşlar, konser sırasında bebeklerini uyutmaya devam etti.

Ünlü şarkıcının çevre il ve ilçelerden gelen hayranları alana sığmadı. Hayranlıklarını gizleyemeyen küçükler ise on binlerce kalabalığa rağmen konseri yere oturarak izledi.

Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, "Ünye’de on binlerce hayranını kazanan başta değerli sanatçımız Soner Sarıkabadayı’yı tebrik ediyorum. Bugün burada Ünye’ye ve tüm vatandaşlarımıza önümüzdeki günlerde daha büyük konserlerin olacağını söylemek isterim. Tüm halkımız buna değerdir" dedi.

Program sonunda ünlü şarkıcı Soner Sarıkabadayı’ya Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar ve eşi Serap Çamyar ünlü şarkıcıya plaket ve çiçek verdi.