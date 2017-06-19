Spor kompleksi inşaatı başladı

Durugöl’de amatör spor kulüplerine ait sahaların bulunduğu alana yapılacak yeni şehir stadıyla birlikte amatör kulüpler için yapılacak saha çalışmalarına başladıklarını açıklayan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, “Tenis kortun hemen yanındaki alana birinci amatör sahalar için yapacağımız tesisin çalışmaları başladı. Çalışmaların ardından Durugöl’ü komple buraya taşıyacağız. Uluslararası kriterde 3 adet saha ve tenis kortun da içinde bulunduğu alanı tam bir spor kompleksine dönüştürüyoruz” dedi.

Yılmaz, “Buradaki tesisler, tenis kortu ve nizami futbol sahalarıyla amatör kulüplerin gelişmesine önemli katkı sunacak. 120 dönümlük sahayı, tenis ve alternatif spor kulüplerinin eğitim alanı olacak. Hiçbir eksikliğin ve gecikmenin olmadığı proje tamamlandığında inşallah bölgenin en güzel spor komplesine kavuşmuş olacağız” diye konuştu.

Yapılacak çalışmaların ardından amatör spor kulüplerine 2 adet 72 x 113 m ölçülerinde sentetik, 1 adet 72x113 m doğal çim futbol sahası olmak üzere toplam 3 adet nizami futbol sahası, 4 bin 500 kişilik tribün ve amatör spor kulüplerinin tüm ihtiyacına cevap verecek nitelikte bir sosyal tesis hayata geçirilecek. Projede yer alan 1 adet sentetik ve 1 adet doğal çim saha Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, 1 adet sentetik saha ise Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulacak.