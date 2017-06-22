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22 Haziran 2017 12:38

Spor Toto Karadeniz İkili Briç Şampiyonası Ordu’da yapılacak

Türkiye Briç Federasyonu ‘Spor Toto Karadeniz İkili Briç Şampiyonası’nı bu yıl 1-2 Temmuz tarihlerinde Ordu’da düzenleyecek.

Spor Toto Karadeniz İkili Briç Şampiyonası Ordu’da yapılacak

22 Haziran 2017 12:38


Boztepe’de bir otelde Ordu Briç Spor Kulübü tarafından organize edilecek olan şampiyonaya Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu olmak üzere federasyon yöneticileri, Briç Milli Takım sporcuları ve Türkiye’nin değişik illerinden 250’nin üzerinde briç sporcusu katılacak.


TBF Ordu İl Temsilcisi ve Ordu Briç Spor Kulübü Başkanı E. Vural Demin, bu şampiyonanın Ordu’da yapılıyor olmasının briç sporunun bölgede tanıtılması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını söyledi. Başkan Demin, şampiyona kapsamında Ordu’ya gelecek misafirlere Ordu’nun tanıtımının en iyi şekilde yapılacağını belirtti.




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