Spor Toto Karadeniz İkili Briç Şampiyonası Ordu’da yapılacak

Boztepe’de bir otelde Ordu Briç Spor Kulübü tarafından organize edilecek olan şampiyonaya Briç Federasyonu Başkanı Nafiz Zorlu olmak üzere federasyon yöneticileri, Briç Milli Takım sporcuları ve Türkiye’nin değişik illerinden 250’nin üzerinde briç sporcusu katılacak.

TBF Ordu İl Temsilcisi ve Ordu Briç Spor Kulübü Başkanı E. Vural Demin, bu şampiyonanın Ordu’da yapılıyor olmasının briç sporunun bölgede tanıtılması ve yaygınlaşmasına katkıda bulunacağını söyledi. Başkan Demin, şampiyona kapsamında Ordu’ya gelecek misafirlere Ordu’nun tanıtımının en iyi şekilde yapılacağını belirtti.