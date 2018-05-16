STK’lar, Filistin halkına yapılanları protesto etti

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Ordu Şubesi tarafından düzenlenen ve kentteki bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği protestoda vatandaşlar, Aziziye (Yalı) Camii önünde teravih namazı sonrası bir araya gelerek, duruma tepki gösterdi.

Gurup adına basın açıklaması yapan TÜGVA Ordu Şube Başkanı Ahmet Güler, İslam coğrafyasının, her geçen gün küresel sömürü düzeninin kıskacında kan gölüne döndüğüne dikkat çekti. “Bir yandan gönül coğrafyamıza ölümler yağdırılırken, diğer yandan da kutsallarımız çiğnenip topraklarımıza el uzatılmaktadır” diyen Güler, “Siyonizmin bu devirdeki kullanışlı piyonu Trump, ilk kıblemiz Kudüs’ümüzü işgalci siyonist emelleri doğrultusunda başkent ilan etme cüretinde bulunmuştu. Bugün ise İsrail’in Kudüs tasallutunu meşrulaştıran bir adım olarak ABD Büyükelçiliğini taşıması, bardağı taşıran son damla olmuştu” şeklinde konuştu.

Dünya çapında yaşanan kıyımların gözler önünde olduğunu vurgulayan Güler, terör ve İslam dininin aynı cümlede zikredilmeye çalışılmasının, vahşi ve saldırgan batı medeniyetinin algı aracı olduğunu bildiklerine dikkat çekti. Başkan Güler, “Sömürgeci ülkeler ırkçı siyonizm ideali merkezinde, barbar ve bencilce İslam düşmanlığı motivasyonu ile yeni bir küresel sömürge düzeni kurmak amacıyla dünyayı bir çıkmaza sürüklemektedi” ifadelerini kullandı.

“Filistin, dar bir coğrafyada bulunan Müslüman bir azınlığın meselesi değil, tüm İslam aleminin meselesidir” diyen Güler, konuşmasının bir kısmında şu ifadelere yer verdi:

“O halde gelin şimdi hep birlikte haykıralım, dünya var oldukça yeryüzü bizimdir, Müslümanlarındır. Mekke ve Medine bizim, Kudüs bizimdir. Bir gün bu ateş sizi de kolları arasına almadan harekete geçiniz. Irk, meşrep ve mezhep taassubunu bir kenara bırakıp siz Ey Müslümanlar. Allah yolunda birleşiniz. Şüphesiz ki Allah’ın yardımı inananlarla beraberdir.”

Açıklamanın ardından, ellerinde Türk ve Filistin bayrağı ile dövizler bulunan katılımcılar, ABD ve İsrail aleyfhinde sloganlar attı.