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31 Mayıs 2018 14:32

Sulama kanalına düşen karaca telef oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde sulama kanalına düşen karaca telef oldu.

Sulama kanalına düşen karaca telef oldu

31 Mayıs 2018 14:32


İlçenin Dolunay Mahallesi Çerkezler Ormanı bitimindeki su kanalında ölü karaca bulundu. Karacanın 30 metre yükseklikten sulama kanalına düştüğü öğrenildi. Samsun-Ordu karayolu kenarındaki kanalda bulunan karaca, Fatsa Belediyesi ekipleri tarafından düştüğü yerden alınarak gömüldü.


Ormanlık alan yakınlarda çok sayıda karaca gördüklerini belirten çevre sakinlerinden Tülin Altuntaş, “Karacaları burada yavruları ile beraber sıkça görüyoruz. Bu hayvancığın da sulama kanalını fark edemeyip buraya düştüğünü anlıyoruz. Çok üzüldük” diye konuştu.




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