Süleyman Paşa Sarayı yeniden yapılacak

Ünye’nin yıllardır hayalini süsleyen Süleyman Paşa Sarayı ile ilgili çalışmalar resmen başladı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a giderek projenin alt yapı çalışmalarını bizzat takip etti. Ünye’nin turizmi ve tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacak olan proje hakkında bilgi veren Başkan Çamyar, “Osmanlı arşivlerinden ve Fransız Konsolosluğundan altlık çalışmasını çıkarıyoruz. Bugün itibariyle Fransız bir araştırmacı arkadaşımız Paris müzesinde Süleymanpaşa Sarayının altlıklarını bulup bize getirecek. Tescil çalışmalarının ardından rolöve çalışması yapılacak. Bu proje gerçekten Ünyemizin tanıtımına ve turizmine müthiş bir katkısı olacak” diye konuştu.