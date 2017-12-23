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23 Aralık 2017 17:58

Süleyman Paşa Sarayı yeniden yapılacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde 1808 yılında yapımına başlanan ve yedi yılda tamamlanan ancak 1852 yılında meydana gelen yangında kül olan tarihi Süleyman Paşa Sarayı yeniden inşa edilecek.

Süleyman Paşa Sarayı yeniden yapılacak

23 Aralık 2017 17:58


Ünye’nin yıllardır hayalini süsleyen Süleyman Paşa Sarayı ile ilgili çalışmalar resmen başladı. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a giderek projenin alt yapı çalışmalarını bizzat takip etti. Ünye’nin turizmi ve tanıtımına ciddi bir katkı sağlayacak olan proje hakkında bilgi veren Başkan Çamyar, “Osmanlı arşivlerinden ve Fransız Konsolosluğundan altlık çalışmasını çıkarıyoruz. Bugün itibariyle Fransız bir araştırmacı arkadaşımız Paris müzesinde Süleymanpaşa Sarayının altlıklarını bulup bize getirecek. Tescil çalışmalarının ardından rolöve çalışması yapılacak. Bu proje gerçekten Ünyemizin tanıtımına ve turizmine müthiş bir katkısı olacak” diye konuştu.




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