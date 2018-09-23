‘Süslü Kadınlar' bisikletleriyle sokaklarda

Ordu'da, bisiklet kullanımına yönelik farkındalığın arttırılması amacıyla bir araya gelen ‘Süslü Kadınlar', bisikletleriyle şehir turu atarak renkli görüntüler oluşturdu.

İlk kez 2013 yılında "Dünya Otomobilsiz Kentler Günü" etkinliği kapsamında İzmir'de başlatılan "Süslü Kadınlar Bisiklet Turu", yaklaşık 300 bisikletli kadının katılımıyla Ordu'da da yapıldı. Yüzlerce bisikletli kadın, ‘egzoz kokusu yerine parfüm, çiçek kokusu' sloganıyla birlikte Altınordu sahilinde toplandı. Bisikletlerini gelin arabası gibi balon ve kurdeleler ile süsleyen kadınlar, etkinliği herkese tavsiye ederek, bisiklet kullanımının öneminden bahsetti.

Altınordu sahilinde tur öncesi basın açıklamasında bulunan Meryem Odabaş, etkinliğin 6 yıl içerisinde büyüyerek, dikkat çektiğini söyledi. Etkinliğin, herhangi bir kurum ve kuruluşa bağlı kalmadan yapıldığını ifade eden Odabaş, “Herhangi bir kar amacımız yok. Bu tur sayesinde kız çocukları okuyor. Bisiklet, kent yaşamının bir parçasıdır. Çevreyi kirletmeyen bir ulaşım aracıdır. Yoğun trafiğe çözüm bir ulaşım amacıdır. Dünyanın birçok yerindeki hemcinslerimiz gibi günlük kıyafetler ile bisiklet kullanabiliriz” dedi.

Daha çok kadının bisiklete binmesini sağlamak, çevre duyarlılığı geliştirmek, güvenli bisiklet yolları talep etmek amacıyla gerçekleştirilen turda kadınlar, şık kıyafetler ile bisiklete binerek Altınordu sahilinden, Ordu Lisesi karşısındaki fuar alanına kadar pedal çevirdi. Yaklaşık 300 kadının turda, gelin arabaları gibi süsledikleri bisikletleriyle kentin çehresine renk katmayı da hedefledi.