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09 Ağustos 2018 17:36

Tabakhane Köprüsü trafiğe açıldı

Ordu’nun Ünye ilçe merkezinden denize dökülen Tabakhane Deresi’nin taşması sonrasında debinin düşmesiyle birlikte trafiğe kapatılan dere üstündeki köprü trafiğe açıldı.

Tabakhane Köprüsü trafiğe açıldı

09 Ağustos 2018 17:36


Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan sağanak, derelerin debisini yükseltti. Dün Cevizdere Irmağı’nın taşarak afete yol açmasının ardından Tabakhane Deresi de yatağına sığmayarak taştı. Debisi yükselerek taşan dere, ekipleri harekete geçirdi. Derede su seviyesi köprülere değince Karadeniz Sahil Yolu tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Şehir merkezinde bazı yollar göle döndü, iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri sel sularını tahliye etmek için çalışmalarını sürdürdü.


1,5 saate yakın trafiğe kapatılan Karadeniz Sahil Yolu, debinin düşmesinin ardından tekrar trafiğe açıldı. Tek şerit olarak devam eden Samsun-Ordu yolunda trafik kontrollü olarak ilerliyor.




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