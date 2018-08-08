Tarihi cadde yenilenecek

Daha önce Altınordu ve Fatsa ilçelerinde uygulanan ve Ordulular tarafından büyük beğeni kazanan sokak iyileştirme projelerine bir yenisi daha ekleniyor. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Sırrı Paşa Caddesi’nde uygulanacak zemin iyileştirme ve peyzaj düzenleme projesini ihale ettiklerini söyledi.

Proje ihale edildi

Proje kapsamında Sırrıpaşa Caddesi’nin altyapı ve üstyapısını tamamen yenileyeceklerini belirten Başkan Enver Yılmaz, “Bilindiği üzere Altınordu ilçesi Süleyman Felek Caddesi ile Fatsa ilçe merkezindeki bazı sokak ve caddelerde sokak iyileştirme çalışmaları yaparak vatandaşlarımıza konforlu bir yaşam alanı oluşturmuştuk. Her iki projemiz de halkımızın büyük beğenisini kazanmış, hatta Süleyman Felek Caddesi’nde uyguladığımız proje kent estetiği alanında Türkiye’nin en iyi projesi seçilmişti. Şimdi bu çalışmalarımıza bir yenisini daha ekliyoruz. Altınordu ilçemizin en eski caddelerinden ve yaya trafiğinin de oldukça yoğun olduğu Sırrıpaşa Caddesi’nde zemin iyileştirme ve peyzaj düzenleme çalışması yapacağız. Projemizin ihalesini gerçekleştirdik. İnşallah en kısa zamanda yapım çalışmalarına başlayarak vatandaşlarımıza modern bir yaşam alanı daha sunmuş olacağız” dedi.

Başkan Yılmaz, Sırrıpaşa’nın Süleyman Felek Caddesi’yle uyumlu olacak şekilde yapılacağını söyleyerek “Sırrıpaşa Caddemizde uygulayacağımız proje, Süleyman Felek Caddesi ile uyumlu ve bir anlamda onun devamı gibi olacak. Proje kapsamında, zemindeki taşlar sökülerek yağmur suyu hatları yenilenecek, devamında 5 bin 500 metrekare zemin döşemesi ve 650 metre doğal taş bordür imalatı yapılacak. Cadde üzerine yeni aydınlatma elemanları, kare şeklinde ağaç çevresi banklar, beton çöp kovaları, süs bitkileri ve diğer donatı elemanları da yerleştirilecek. Çalışma sona erdiğinde caddemiz baştan sona modern ve estetik bir görünüme kavuşacak” şeklinde konuştu.