Taşbaşı Kilisesi, Kent Müzesi olarak hizmet verecek

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle yürütülen Tarihi Taşbaşı Kilisesi'nin, Kent Müzesi olarak turizm sektöründe hizmet vereceğini söyledi.

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle, Ordu Valiliği tarafından sokak sağlıklaştırması çalışmaları yürütülen Altınordu ilçesi Sıtkı Can Caddesi'nde bulunan ve müzeye dönüştürülecek olan Tarihi Taşbaşı Kilisesi'nde incelemelerde bulundu. 1853 yılında inşa edilen, 1937-1977 yılları arasında 40 yıl hapishane olarak kullanılan, kentsel sit alanı içerisinde yer alan ve tamamı kesme taştan yapılmış olan tarihi kilisenin tüm bölümlerini gezen Vali Yavuz, Samsun Röleve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Toparlak'tan bilgi aldı.

Taşbaşı'nda eski doku yeniden ortaya çıkacak

Taşbaşı Mahallesi'nde Osmanlı döneminde inşa edilen Ermeni, Rum ve Osmanlı mimari özelliklerini yansıtan tarihi evleri de gezerek restorasyon çalışmaları hakkında bilgi alan Vali Yavuz, eski tarihi dokunun yeniden ortaya çıkarılacağını söyledi.

Tarihi Taşbaşı Kilisesi'nin orijinline uygun olarak restorasyon çalışmalarının yapılacağını ve daha sonra Kent Müzesi olarak Ordu'ya ve turizm sektörünün hizmetine sunulacağını belirten Vali Seddar Yavuz, Taşbaşı'nda 30 tane binanın da restorasyon çalışmasının sürdüğünü hatırlattı. Vali Yavuz, “Ordu'nun en eski yerleşim birimlerinin içinde bulunuyoruz. Bu bölge, 'Eski Ordu' diye tabir ettiğimiz bölge. Dolayısıyla burası, binaların restorasyonu ve turizme açılması bakımından fevkalade önemli. Bu kapsamda 30 tane binanın restorasyon çalışması devam ediyor, her bir binanın ev malikine de 120 bin TL civarında katkı sunuyoruz. Bunun dışında yine sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapıyoruz. Gerek Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli gerekse DOKA destekli çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Vali Yavuz, turizm kenti olan Ordu'da modern bir müzeye, yaşam alanına, konferans salonlarına, kütüphanelere de ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Bu bağlamda da Karşıyaka spor tesislerinin yanına Ordu'ya yakışır bir müze binasını inşa edeceğiz. 750 kişilik toplantı salonu, 3 bin metrekarelik sergi salonu ve diğer bölümlerle birlikte bir yaşam alanına dönüştüreceğiz. Fatsa ilçemizde ve tarihi varlığımızın en fazla olduğu ilçemiz olan Ünye'de hem Kültür ve Turizm Bakanlığı, hem de DOKA destekli önemli çalışmalar yapıyoruz. Biz de tarihi eserlere sahip çıkıyoruz. Bugünlerde sözleşmesini Ünye Belediyesinin imzalayacağı restorasyon çalışmasını da başlatmış olacağız. Ordu, her geçen gün değerini bulacak, gelişecek, büyüyecek. Ordulu kardeşlerimiz de bundan ekonomik ve kültürel açıdan istifade edecek" dedi.