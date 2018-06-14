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14 Haziran 2018 14:00

TDP’den esnaf ve vatandaşlara uyarıcı broşür

Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik(TDP) Büro Amirliği Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların bayram alışverişleri esnasında karşılaşabilecekleri “dolandırıcılık, yankesicilik, cepçilik ve kapkaççılık” olaylarına karşı dikkatli ve duyarlı olmalarını sağlamak amacıyla uyarıcı broşür dağıttılar.

TDP’den esnaf ve vatandaşlara uyarıcı broşür

14 Haziran 2018 14:00


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliği görevli memurları, oluşabilecek olumsuzlukların 155 Polis İmdat Hattına bildirilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan broşürlerin, halkın yoğun olarak bulunduğu Atatürk Parkı, Eyvanlar ve Çarşı içinde broşür dağıtımı yaptılar.


Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis Büro Amirliğinden yapılan açıklamada, “Bayram alışverişi esnasında kalpazanların daha çok ortaya çıkması sebebiyle sahte para olaylarına karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekiyor. Tanımadığınız ve güvenmediğiniz kişilerle kesinlikle alış veriş yapılmamalıdır. Bayram ziyaretlerine giderken özellikle akşam saatlerinde ışıklarınızı açık bırakınız. Değerli eşyaları da evde bırakmayınız. Herkese mutlu bayramlar dileriz” denildi.




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