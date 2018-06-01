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01 Haziran 2018 12:50

Tekintaş: "Beton yol 210 km’ye ulaştı”

Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, şehir merkezi dışında kırsal alanda beton yol çalışmasının 210 km’ye ulaştığını söyledi.

Tekintaş:

01 Haziran 2018 12:50


Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Olağan Meclis Toplantısı Altınordu Belediyesi Meclis Salonununda yapıldı. Meclis Toplantısı öncesinde Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, yürütülen çalışmalarla ilgili meclis üyelerini bilgilendirdi. Başkan Tekintaş, burada yaptığı konuşmada, "Altınordu ilçemiz için gece-gündüz demeden çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda ekiplerimiz tarafından yapılan ve yapımı devam eden çalışmalarımızı her fırsatta yerinde incelemeye devam ediyoruz. Hedefimiz ilçemizi daha da ileriye taşımak bu kapsamda da bizler üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye ve milletimize verdiğimiz sözleri yerin getirmeye devam ediyoruz. Dış mahallelerimizde başlattığımız beton yol çalışması şu anda 210 km’yi buldu. Hedefimiz geriye kalan süre içinde bunu 260 km’ye çıkartmak olacaktır. Bunun haricinde sıcak asfalt ve baskı beton kaldırım çalışmalarımızda devam ediyor. Öte yandan projelerimiz olan çalışmalarımızda hızla devam ediyor” diye konuştu.


Altınordu Belediyesi Haziran Ayı Meclis Toplantısı komisyonlardan ve müdürlüklerden gelen tekliflerin görüşülmesi ve karara bağlanması ardından sona erdi.




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