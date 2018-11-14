Tekintaş: “Fatsa'da hizmetler hız kesmeden sürüyor”

Fatsa'da hizmetlerin hız kesmeden sürdürüldüğüne dikkat çeken Başkan Tekintaş, “Elimiz her an Fatsa ilçemizin üzerinde. Birlikte el ele vererek önemli yatırımları hayata geçiriyoruz” dedi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş ziyaretlerine Spor Kompleksinde muhtarlarla kahvaltı yaparak başladı. Daha sonra sırasıyla Fatsa Kaymakamlığı, AK Parti İlçe Başkanlığı, Büyük Sanayi Sitesini ziyaret eden Tekintaş buranın ardından Fatsa limanında da incelemelerde bulundu. Engin Tekintaş ilk günün durağı olan Fatsa Belediyesi ziyaret etmeden önce kısa bir esnaf ziyaretinde bulundu. Başkan Tekintaş Fatsa Belediyesi meclis üyeleri ve birim müdürleri toplantı yaptıktan sonra ilk günün ziyaretini tamamladı.

Tekintaş yaptığı açıklamada, “Muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşlarımız, sanayicilerimiz ve esnafımızla bir araya geldik. Bu çerçeve içerisinde değerlendirmelerimizi yaptık, eksiklerimizi belirledik ve yapılacak olanların planlamasını yaptık. Organize Sanayiden Küçük Sanayi Sitesine kadar tüm çalışmaların nasıl yürütüldüğünü yerinde gördük. Şehir merkezindeki çalışmalarımız da devam ediyor. Cumhuriyet Meydanı ile ilgili projelerimiz var. İnşallah en kısa sürede bu çalışmaları tamamlayarak milletimizin hizmetine açacağız. Meydandaki kavşağı yeniden şekillendirilirken, sahildeki düzenlemelerimiz de devam ediyor. Elimiz her an Fatsa ilçemizin üzerinde. Birlikte el ele vererek önemli yatırımları hayata geçiriyoruz. 19 ilçe ve Büyükşehir olmak üzere Ak Parti'li 20 belediye ile hizmet ettiğimiz bu ilin daha güçlü, güzel ve özel hizmetlere kavuşması için inşallah 31 Martta da milletimizin desteğini bekliyoruz. Fatsa ilçemiz bize çok güzel bir enerji veriyor. İnşallah aynı enerjiyi 31 Mart günü de görmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Fatsa Belediye Başkanı Muharrem Aktepe ise, “Büyükşehir Belediye Başkanımızı Fatsa ilçemizde ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Fatsa'da yapacağımız yatırımları, devam eden işleri, bitmiş yatırımları kendisi ile istişare ettik. Muhtarlarımızla, ilçe teşkilatımızla ve belediye meclis üyelerimizle bir araya geldik. Kendisine ilçemize geldiği ve bizlerle birlikte olduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.