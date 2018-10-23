Tekintaş: “Halk ile olan gönül birliğini geleceğe taşıyacağız”

İlçe temaslarına devam eden Başkan Tekintaş, son olarak Aybastı ilçesini ziyaret etti. Ziyaret kapsamında, yapılan, devam eden ve yapılması planlanan çalışmalarla ilgili istişarelerde bulunan Başkan Tekintaş, kurulan gönül birliklerini geleceğe taşımak için gayret gösterdiklerini belirtti.

İlçe gezilerimizin beşincisini Aybastı ile gerçekleştirdiklerini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, “Aybastı ilçemizde bu zamana kadar yaptığımız çalışmaları, yapılmakta olanları, planlananları, eksik kalanları ve bundan sonraki süreçte de talepleri dikkate alarak değerlendirmelerde bulunduk. Gönül seferberliğine devam edeceğiz. Halkımızla bir gönül birliği kurduk ve bu gönül birliğini geleceğe taşımak için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz. Aybastı ilçemizde halkımızın gönülden samimiyeti bizi son derece mutlu etti. Bugüne kadar AK Parti ölçeğinde yönetilmiş olan bir ilçemizin bundan sonraki süreçte de aynı duygularla yoluna devam etmesini diliyorum. Perşembe Yaylası gibi turizm cennetine sahip Aybastı ilçemizin gelecek vizyonu da çok üst seviyelerde. Katkı vermeye devam edeceğimiz ilçemizde çalışmalarımızın hayırlı ve başarılı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Aybastı Belediye Başkanı İzzet Gündoğar ise ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Bugünkü ziyaret ile 4,5 yılda Ordu Büyükşehir Belediyemizin ilçemize kazandırdıkları, önümüzde ki 6 aylık sürede ve sonrasında neler yapılabileceğini istişare ettik” diyerek Başkan Tekintaş'a yeni görevinde başarılar diledi.