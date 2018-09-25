Tekintaş: “Hayatımızı kolaylaştıracak adımları beraber atmalıyız”

Başkan Tekintaş, ilçe meydanında düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmasında, “Biz, işin gönül dostluğuyla başlayıp hizmet ile devam ettiğini ve duyguların paylaştıkça arttığını biliyoruz. Ayağınızın izi kalmıyorsa bastığınız yerin önemi yoktur. Hayatımızı kolaylaştıracak adımları beraber atmalıyız” diye konuştu.

Halkın desteğini alarak yola devam edilmesi gerektiğini belirten Başkan Tekintaş, konuşmasında şu görüşler eyer verdi:

“Aşure Günü dolayısıyla Muharrem ayının, Hicri yılbaşının, Peygamber Efendimiz'in bıraktığı mirasların, inancımız dolayısıyla bilmemiz gerekenlerin doğrultusunda yürürsek hedefe ulaşabiliriz. Halkımızın bize emanet ettiği kaynakları en iyi şekilde kullanıp onları hizmeti dönüştürdükten sonra vatandaşlarımızın duasını alabilirsek bugünkü Aşure Günü'nün önemini daha iyi anlarız. Aşure Günü dolayısıyla Kerbela şehitlerimiz başta olmak üzere gelmiş geçmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Allah yolumuzu aydınlık etsin.”

“Aşure bolluk ve berekettir”

Düzenlenen programa katılan AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu, Muharrem ayı ve Aşure Günü'nün hayırlara vesile olmasını dilerken AK parti Ordu Milletvekili Şenel Yediyıldız da aşurenin bolluk ve bereket olduğunu söyledi.