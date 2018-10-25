Tekintaş: “Kabataş'ın sorunlarını çözeceğiz”

İlçe ziyaretlerinde devam eden Başkan Tekintaş, bu kapsamda gittiği Kabataş ilçesinde vatandaşlar ile buluştu. 2019-2024 sürecinde Kabataş ilçesindeki sorunların en aza indirilmesi için gereken desteğin verileceğini söyleyen Başkan Engin Tekintaş, “Kabataş ilçemiz butik bir ilçe 18 mahallesi var bu 18 mahalle içerisinde hepsinin sorunları farklı. Ziyaretimizle ilçemizin sorunlarını tespit ettik. Yapacağımız yatırımlarla 2019 -2024 sürecinde Kabataş'ın bu sorunlarını en aza indirme gayretiyle çalışacağız. Alankent Mahallesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmasının halkımızda uyandırdığı heyecan ve mutluluğu görmenin ayrı bir onurunu yaşadık. Belediyemizle yaptığımız bu toplantıyla birlikte diğer mahalle ve bağlantı yollarının tamamında bu çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Hayata geçirmeyi planladığımız yatırımların istişaresini gerçekleştirerek yerine getireceğiz. Geleceğimiz aydınlık ve huzurumuz daim olsun. Vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz” dedi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kabataş Belediye Başkanı Yakup Yılmaz ise ilçenin büyük hizmetler aldığına dikkat çekerek, “İlçemizin önemli mahallelerinden Alankent'in şehir merkezi ile ara sokakları dahil tüm caddelerinde yer altı çalışması başladı. Yaklaşık 2 yılda yapılması gereken hizmetler 4 ay içerisinde tamamlanırken yer altı borularının imalatı yapıldı ve abone bağlantıları gerçekleşti” şeklinde konuştu.