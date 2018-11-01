Tekintaş: “Sıfır Atık Projesi'ne tam destek veriyoruz"

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, “Sıfır Atık Projesi"ne tam destek verdiklerini söyledi.

Başkan Engin Tekintaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordinasyonunda yürütülen “Sıfır Atık Projesi” kapsamında düzenlenen “Sıfır Atık” zirvesine katıldı. Toplantı sonrasında yaptığı değerlendirmede Ordu Büyükşehir Belediyesinin yürütülen “Sıfır Atık Projesi”ne tam destek verdiğini belirten Başkan Tekintaş, Büyükşehir Belediyesinin bu konuda devam eden çalışmalarla hem Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hem de Avrupa Birliği normlarının üzerinde bir seviyeye ulaşarak özellikle katı atıkta Türkiye'de model bir il haline geldiğini söyledi.

“Tonlarca dönüştürülebilir atık toplandı”

Projenin başladığı tarih itibarıyla Büyükşehir binaları başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarında uygulanması için çalışmalara başlandığını ifade eden Başkan Tekintaş, “Süreç içerisinde ilçe belediyelerine 'Sıfır Atık Projesi' ile ilgili bilinçlendirme ve koordinasyon toplantısı düzenlenerek ekipman desteği sağlandı. Geri dönüşüm ünitesi talep eden diğer kurumlara eğitim düzenlenerek numune geri dönüşüm üniteleri bırakıldı. Nisan ayından bu yana Büyükşehir Belediyesinin hizmet binalarında toplam 6 bin 747 kilogram kağıt, 586 kilogram plastik, 85 kilogram metal, 707 kilogram cam geri dönüştürülebilir atık toplandı” şeklinde konuştu.