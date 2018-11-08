Tekintaş:”Hedef 20'de 20”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, 2019 Nisan ayında yapılacak yerel seçimlerde hedeflerinin 20'de 20 olduğunu söyledi.

19 ilçe ile kucaklaşmaya devam eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Mesudiye ilçesinde inceleme ve temaslarda bulundu. Sırasıyla Mesudiye Belediyesi, Mesudiye AK Parti teşkilatını ziyaret eden Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, daha sonra ilçede halk ile buluştu. İlçe ziyareti sonrası değerlendirmelerde bulunan Başkan Engin Tekintaş, “Gönülden sevdiğimiz Mesudiyeli kardeşlerimizle burada karşılaşmak, buluşmak ve onlarla kucaklaşmaktan son derece mutluyuz. İlçemiz de kamu birimlerimizi, esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ederek Mesudiye'nin güzelliklerini tekrar görme imkânı bulduk. Büyükşehir olarak yapılan hizmetleri değerlendirip yapılmakta olanları gözden geçirdik. Bundan sonraki süreçte Mesudiye ilçemize yapılacak olan yeni hizmetlerin planlamasını yaptık. 2014 yılında milletimiz bizlere güvenerek 20 ilçemizin yönetimini Ak Parti'ye teslim etmişti. Şimdi daha üst seviyedeki bir başarı ile 20 belediyeyi tekrar AK Parti'li belediyelerin yönetmesini hedefliyoruz. Bunun için de yaptığımız çalışmaları en verimli şekilde halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. İnşallah 31 Mart 2019 seçimlerinde Mesudiyemizi bugüne kadar olduğu gibi AK Parti'li bir belediye ile yönetebilecek bir geleceğe kavuşturacağız” şeklinde konuştu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ise, "Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Engin Tekintaş'a, ilçemizi ve belediyemizi ziyaretinden dolayı çok teşekkür ediyorum. İlçemizin mevcut durumu ve yapılacak olanlarla ilgili istişarelerde bulunarak 2019 yılı ile ilgili yapılması gerekenleri belirledik. Büyükşehir Belediyemize bizlere verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum” dedi.