Tekintaş:”Yola devam”

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Altınordu Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görevlendirilmeden önce yaklaşık 4,5 yıl Belediye Başkanlığı yaptığı Altınordu Belediyesinde Başkan Celal Tezcan, Başkan Yardımcısı Aydın Şaşmaz, meclis üyeleri ve çalışanlar tarafından karşılanan Başkan Tekintaş, “Öncelikli olarak bugüne kadar bizimle birlikte yol kat eden çalışma arkadaşlarımıza, meclis üyelerimize verdikleri emek ve hizmet için çok teşekkür ediyorum. Altınordu Belediyesinde 4,5 yıl boyunca bizlere güvenerek verdikleri destek için de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu 4,5 yılık sürede Altınordu Belediyesinde yaptığımız hizmetlerin halkımız nezdinde de büyük takdir görmesi bizi mutlu ediyor. Bundan sonraki süreçte de Altınordu Belediyemiz bizlerin bıraktığı yerden aynı hız ve enerji ile yoluna devam ediyor. Bizler de Büyükşehir Belediyesi olarak eksik kalan noktalarda işbirliği yaparak koordineli çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Yaptığımız çalışmalar yapacaklarımızın teminatıdır”

Altınordu ilçesi sınırlarında yaşayan yaklaşık 220 bin vatandaşın geride kalan süreçte istediği hizmetleri aldığını ve bundan sonra da bu hizmetlerin artarak devam edeceğini belirten Başkan Tekintaş, “Evimizde olmak gibi bir duyguyla buradayız. Dolayısıyla geçmişte burayı evimiz bilerek çok önemli çalışmalar yaptık. Aynı güven ve heyecanla da bu güzel mekânı arkadaşlarımıza teslim ettik. Bu da bizi mutlu etti. İnşallah Altınordu da yaşayan 220 bine yakın kardeşimizin de gerek Altınordu Belediyesi gerekse Büyükşehir Belediyesi olarak mutlu olmasını diliyoruz. Gelecek bizim için mükemmel olacak, biz buna inanıyoruz. Çünkü yaptığımız çalışmalar yapacaklarımızın teminatıdır. Biz milletimizin bize verdiği güveni ve desteği asla heba etmemeye azmettik. Bizi burada ağırladıkları için Başkanımız Celal Tezcan'a, meclis üyelerine ve çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sağlık ve huzur içerisinde mutlu bir gelecek temennisiyle yola devam diyorum” ifadelerini kullandı.

Altınordu Belediye Başkanı Celal Tezcan Başkan Engin Tekintaş'ın yoğun bir çalışma temposu içerisinde zaman ayırarak kendilerini ziyaret etmesinden büyük mutluluk duyduklarını belirterek, “Yeni göreviyle ilgili kendisine yaptığımız hayırlı olsun ziyaretinin ardından iadeyi ziyarette bulundu. Kendisine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.