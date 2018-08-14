Diğer
Kategoriler
14 Ağustos 2018 15:50

Tekstil firması zararını devletten istemedi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde(OSB) faaliyet gösteren bir tekstil firması, yaşanan selden dolayı uğradıkları 100 bin liralık zararı devletten istemeyeceğini açıkladı.

Tekstil firması zararını devletten istemedi

14 Ağustos 2018 15:50


Geçen Çarşamba günün Ordu genelinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan sel felaketinin ardından Fatsa OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikası, işletmeye verilemeyen elektrikten dolayı oluşan 100 bin liralık zararı devletten istememe kararı aldı.


Tekstil firması yönetim kurulu üyesi Ethem Rasim Uysal yaptığı yazılı açıklamasında, "8 Ağustos 2018 tarihinde Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan sel felaketinden dolayı işletmemize bir gün boyunca elektrik verilmediğinden işletmemiz üretime ara vermiştir. Bir günlük üretim kaybımız 100 bin TL’dir. Bu üretim kaybımızdan dolayı devletimizden hiçbir talepte bulunmuyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik senaryolar, bizlerin devletimize karşı bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Gün zararlarımızı beyan etme günü değil, devletimize karşı daha ne yapabiliriz olayını sorgulama günüdür. Devletimiz bu ve benzeri kalkışmaların üstesinden her zaman için gelebilecek güç ve kudrettedir" dedi.


Sosyal medyada paylaşılan yazılı açıklamaya ise destekler çığ gibi büyüdü.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
29
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    29°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç