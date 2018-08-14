Tekstil firması zararını devletten istemedi

Geçen Çarşamba günün Ordu genelinde etkili olan yağışlar sonrası oluşan sel felaketinin ardından Fatsa OSB’de faaliyet gösteren tekstil fabrikası, işletmeye verilemeyen elektrikten dolayı oluşan 100 bin liralık zararı devletten istememe kararı aldı.

Tekstil firması yönetim kurulu üyesi Ethem Rasim Uysal yaptığı yazılı açıklamasında, "8 Ağustos 2018 tarihinde Organize Sanayi Bölgesinde yaşanan sel felaketinden dolayı işletmemize bir gün boyunca elektrik verilmediğinden işletmemiz üretime ara vermiştir. Bir günlük üretim kaybımız 100 bin TL’dir. Bu üretim kaybımızdan dolayı devletimizden hiçbir talepte bulunmuyoruz. Ülkemiz üzerinde oynanan ekonomik senaryolar, bizlerin devletimize karşı bağlılığımızı ve sorumluluğumuzu bir kat daha arttırmıştır. Gün zararlarımızı beyan etme günü değil, devletimize karşı daha ne yapabiliriz olayını sorgulama günüdür. Devletimiz bu ve benzeri kalkışmaların üstesinden her zaman için gelebilecek güç ve kudrettedir" dedi.

Sosyal medyada paylaşılan yazılı açıklamaya ise destekler çığ gibi büyüdü.