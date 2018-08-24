Teleferik, 5 günde yaklaşık 30 bin yolcu taşıdı

Eşsiz manzara eşliğinde Boztepe’ye çıkmak isteyen vatandaşlar, yaklaşık bir buçuk saat sıranın gelmesini bekliyor.

2011 yılında Ordu’da hizmete giren teleferik hattı, kurulduğu günden bu yana yoğun ilgi görüyor. 530 metre yükseklikteki Boztepe’ye yaklaşık 7 dakikada ulaşan teleferik, kurban bayramında yoğun ilgi görüyor. Memleketine gelenler ve Karadeniz turu atmak isteyenlerin ilk tercih noktalarından olan teleferik hattında, arefe gününden bu yana ciddi derecede yoğunluk yaşanıyor. Teleferiğe binmek için sıra bekleyen vatandaşlar, yaklaşık 300 metrelik kuyruk oluştururken, insanlar bu manzara eşliğinde Boztepe’ye ulaşmak için bir saatten fazla bir süre bekleyebiliyor.

Bir saatten fazla sıranın gelmesini bekliyorlar

Kurban bayramı nedeniyle Ordu’ya gelen yerli ve yabancı turistler, teleferik ile Boztepe’ye çıkmak için saatlerce beklediklerini ancak buna değeceğine inandıklarını söylediler. Ordu’nun eşsiz manzarası ve doğasına hayran kaldıklarını dile getiren turistler, herkesin bu güzelliği görmesi gerektiğini aktardılar.

2018 yılının ilk 6 ayında yaklaşık 220 bin yolcu taşımıştı

Öte yandan, teleferik hattı, 1 Ocak-30 Haziran 2018 tarihleri arasında taşıdığı yaklaşık 220 bin yolcu sayısı ile Sinop, Iğdır, Bartın, Çankırı, Gümüşhane, Artvin, Kilis, Ardahan, Tunceli ve Bayburt illerinin nüfusunu geride bırakmıştı.