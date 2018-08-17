TEMA’dan Nilgün Gözükan’a 24. Yıl ödülü

yıl ödülü ile onurlandırıldı.

1994 yılında temsilciliğe getirilmesinin ardından Karadeniz Sahil Yolu projesi kapsamında Ordu’nun geçişine dolgu yaptırmamak için 15 bin kişinin protesto gösterisi yapmasına öncülük eden ve hazırlattığı ’S.O.S. Ordu’, ’Sahilimize Kezzap Attırmayız’ sloganları yazılmış pankartlarla hatırlanan TEMA Ordu Temsilcisi Nilgün Gözükan, bu tarihten sonra hafızalarda İngiltere’nin eski Başbakanı Margareth Teacher’ın ’Demir Leydi’ lakabıyla anıldı.

Aradan geçen yıllar içerisinde TEMA’nın Ordu’da çevre koruma kültürünün bir parçası haline gelmesini sağlayan Gözükan, Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptığı anlaşmalarla TEMA kültürünün okullara da yerleşmesini sağladı. Bir çok okulda ‘Yavru TEMA’, ‘Minik TEMA’, Ordu Üniversitesi bünyesinde ise ‘Genç TEMA’ kurulmasına öncülük eden Gözükan, yeni kuşağın çevre bilinciyle yetişmesini sağlamak için çaba gösterdi.

Nilgün Gözükan, TEMA tarafından kuruluşunun 24. yıl anısına düzenlenen gecede 24. yıl ödülünü aldı. Türkiye genelinde 24 yıl boyunca TEMA’da görev yapan birkaç isimden biri olan Gözükan, bu ödülü tüm Ordulular adına aldığını belirtti. Orduluların çevre duyarlılığı ile basın ve medyanın desteğini her zaman yanlarında gördüklerini belirten Gözükan, TEMA’ya gönül veren ve 24 yıl içerisinde çalışmalarına katılan, emek veren ve koşturan minik TEMAcılardan, gencine, gencinden yaşlısına kadar herkesin bu ödülde emeği olduğunu ifade etti. Gönüllü TEMAcılar aradıklarını belirten Gözükan, “Destek veren, yanımızda olan, bizi en zor günlerimizde yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim” dedi.