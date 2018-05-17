TEMA’lı gençler doğa sevgisi aşılıyor

Ordu Üniversitesi bünyesinde kurulan Genç TEMA Teşkilatı, aldıkları proje dersi ile küçük yaşta çocuklarla bir araya gelerek TEMA’yı anlattı. Yürütülen çalışmalar kapsamında, okullarda ağaçlandırma çalışması yapılarak, küçük yaştan doğa ve ağaç sevgisi aşılandı. Öğrenciler daha sonra üniversite içerisinde yaptıkları projenin fotoğraflarını sergiledi.

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Nalan Arabacı, topluma hizmet uygulamaları dersinde öğrencilerle grup yaparak, farklı konularda görev verdiklerini söyledi. Arabacı, “Çevre duyarlılığı ve küçük yaşta çocukların bu konuyla ilgili farkındalık kazanmaları açısından bilinçlendirilmesini istedik. Gruplarımızdan bir tanesine bu görevi verdik. Doğa sevgisinin onlara aşılanması açısından da TEMA birlikte çalıştık. Diğer bir proje konusu ise kan bağışının önemiydi, burada da Türk Kızılayı Ordu Şubesi ile çalışıldı” dedi.

TEMA Ordu İl Temsilcisi Bilgin Gözükan ise ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirterek, “Öğrencilerimiz bu görevlendirmenin sonucunda bizi arayarak yardımcı olmamızı istediler. Biz de elimizden gelen desteği sağladık. Gerekli materyaller ve üniversitede Genç TEMA teşkilatının kurulması konularında yardımcı olduk. Çocuklar çok ilgiliydi, sonuçtan memnunuz. Geleceğin eğitimcileri olacakları için yaptıkları bu görev çok güzeldi” şeklinde konuştu.