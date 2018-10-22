Temiz okul temiz bayrak

Ordu'nun Ünye ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının ortaklaşa yürüttüğü projeler kapsamında toplam 12 okula 'Beyaz Bayrak' ve 2 okula da 'Beslenme Dostu Okul Sertifikası' verildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü makamında düzenlenen sertifika dağıtım törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal ve okul müdürleri katıldı. Törende konuşan İlçe Milli Eğitim Müdürü Tamer Uysal, “Beslenme dostluğu okul plaketleri Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ile gerçekleştirilen sınıf okul ve tuvaletlerinde içme suyuna varana kadar kantin ve ilk yardım uygulamalarını da kapsayan bir puan neticesinde bir plaketlerdir. Bu beyaz bayrak beslenme dostluğu okul kategorisine girmek için 3 yıllığına bu belgeler okullarımızda asılacak okullarımızda bu sertifikaları sergileyeceklerdir" dedi.

Konuşmaların ardından temizlik ve hijyen kurallarını tam olarak yerine getiren Meçhul Asker Ortaokulu, Ünye Mürvet Vidinli Halk Eğitim Merkezi, Yaşar Gazioğlu İlkokulu, Ünye Doğa Anadolu Lisesi, Tekkiraz İlkokulu, Tekkiraz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Fatih Meydan İlkokulu, Fatih Meydan Ortaokulu, TOKİ Ömerçam Ortaokulu, TOKİ Ömerçam İlkokulu, Yenikent Ortaokulu, Yenikent İlkokulu Beyaz Bayrakları; okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması hedefiyle ülke genelinde yürütülen proje kapsamında ise Ünye İnönü İlkokulu, Adnan Menderes Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'ne de 'Beslenme Dostu Okul' sertifikaları dağıtıldı.