Terziler eski iş hareketliliğini arıyor

Bayram önceleri ise randevulu müşterilerimizi çağırdık ve onları istedikleri elbiseleri dikiyorduk. Şimdi ise o eski günlerden eser yok. O günlerimizi mumla arar olduk” dedi.

Geçmiş yıllarda elbise diktirebilmek için vatandaşların neredeyse kuyruğa girdiği, özellikle bayramlarda yoğun bir çalışma dönemi olduğunu söyleyen terziler, şimdilerde ise yaşam mücadelesi veriyor. Yeni neslin terzilik mesleğine ilgi göstermemesi ve yeni ustaların yetişmemesinden yakınan terzilik mesleğinin geleceği ise kaybolan meslekler arasında yerini alıyor.

Terzi Mehmet Buruntaş, "Terzilik gerçekten çok önemli bir meslek. Gençler bu mesleğe heves etmiyor. Yaşı 35’den küçük çırak Fatsa’da ve çevre bölgelerde tanımıyorum. Konfeksiyonda veya dikim evlerinde birkaç yıl çalışmış olanlar, dikim ve tadilat yapıyor. Dolayısıyla eski anlamıyla terzilik yavaş yavaş kaybolmaya yüz tutmuş durumda. Ancak teknoloji ile beraber şu anda çok şey değişti. Terzilik mesleği eskisi gibi olmadığı gibi artık çıraklar da yetişmiyor. Terzilik eski dönemlerde en gözde mesleklerin başında geliyordu. Bu meslekte ustalığını ispat etmiş kişilerin yanlarında çalışan çıraklarına mesleği öğretmesiyle süregelen bu meslek, gelişen teknoloji ve değişen zamanla birlikte eski önemini kaybetmeye başladı. Gençlerin de terzilik mesleğine karşı ilgi duymamalarıyla birlikte terziler yanlarında meslek öğretecekleri çıraklar bulamaz hale gelmişlerdir” dedi.

Buruntaş, “Özellikle bazı vatandaşlarımız ise hazır giyimi tercih etmeyerek bizlerin kendilerinin ölçülerine göre diktiğimiz elbiseleri giyiyorlar. Yeni nesilde bu olmasa da yaş grubu olarak bizlere yakın müşterilerimiz bizleri tercih ediyorlar. Onlar sayesinde şu an geçimimizi sağlıyoruz diyebilirim” diye konuştu.