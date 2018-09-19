Tescilli organik fasulyenin kilosu 25 lira

Ordu'nun Akkuş ilçesinde 7 yıl önce Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret olarak tescillenen organik 'Akkuş şeker fasulyesi'nin kilogramı 25 liradan satılıyor. Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Arslan Soydan, organik fasulyeye yoğun talep olduğunu söyledi.

Ordu'nun Akkuş ilçesinde Akkuş Ziraat Odası öncülüğünde başlatılan çalışma kapsamında, 7 yıl önce 2 liraya satılan şeker fasulyesi Türk Patent Enstitüsü tarafından 'Akkuş şeker fasulyesi' markasıyla 'coğrafi işaret' olarak tescillendi. Tescil işleminin ardından 7 yılda fiyatı katlanarak artan 'Akkuş şeker fasulyesi'nin kilogramı 18 liraya yükselirken, organik olarak üretilen fasulyenin fiyatı ise 25 lirayı buldu.

Özellikle organik fasulyeye yoğun talep olduğunu, mevcut üretimle bu talebi karşılayamadıklarını, üretimin de her geçen yıl artırıldığını belirten Ordu Ziraat Odaları Koordinasyon Başkanı Arslan Soydan, “Hasadı başlayan ve harmanda kurutulacak duruma gelen fasulyenin yıllık rekoltesi her geçen yıl artıyor. Geçen yıl 300 ton rekolte olmuştu. Bu yıl 400 ton rekolte bekliyoruz ama bunun yeterli olmayacağı ortada. Çünkü diğer illerden de hatta yurt dışından büyük talep var. Üretici oturak fasulye cinsinin kilosunu 18 liradan, çangal fasulyenin kilosunu ise 22 liradan, organik fasulyenin kilosunu 25 liradan satıyor. Pazarda ise bunun biraz daha yüksek fiyatla satılıyor. Ancak Akkuş ilçesinde 2 bin kişi fasulyeden iyi bir ekonomik gelir elde ediyor” dedi.

Fındık fiyatını üçe katladı

İlçede üretilen organik fasulyenin fındık fiyatını ikiye katladığını, talebin daha çok artmasıyla üreticinin de üretimi yaygınlaştıracağını vurgulayan Arslan Soydan, "Akkuş ilçemizde yetiştirilen fasulyenin diğer fasulyelere göre birçok farklı özelliği var. Aroması ve kendine has tadı, kokusu var. Fındığa göre de çok kazançlı. 1 kilo fındık 12 liradan satılırken, 1 kilo organik fasulyenin kilosu ise 25 lira. Biz fasulye hasadı başlamadan önce fasulye fiyatını açıklıyoruz. Üreticilerimizden fasulyeyi alıp paketleme tesisimizde talebe göre paketliyoruz. Markamızla paket halinde satıyoruz. Ayrıca İstanbul'da Türkiye genelinde şubeleri olan büyük bir marketle sözleşme imzaladık. Kilogramı 25 liradan depo teslimi markete 'Akkuş şeker fasulyesi' satmaya başladık. Ankara, İstanbul, Antalya ve İzmir'de bu marketin şubelerinde satılıyor. Yılda ortalama 300 ton fasulye üretimi yapılıyor, bunun 20 tonu organik fasulyeden oluşuyor. Sulama sistemi kurulmasıyla üretimin katlanarak daha da artmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Bu arada Akkuş İlçe Kaymakamı Muhammed Enes Çıkrık, Akkuş şeker fasulyesinin üretiminin arttırılması için gereken desteği vereceklerini söyledi. Kaymakam Çıkrık, “Akkuş şeker fasulyesi kendine has tadı, aroması ve kokusu olan zirai mücadele ilacı ve suni gübre kullanılmadan yetiştirilen bir ürünümüzdür. Erken pişmesi ve kabuksuz olması gibi birçok farklı özelliğe sahip olan ürünümüzün üretimi bölgemizde 2 binin üzerinde çiftçimiz tarafından yapılmaktadır. İlimiz ve ilçemiz için önemli olan Akkuş şeker fasulyesi üretimini ilçemiz genelinde daha yaygın hale getirmek için çaba harcamaktayız. İlçemizde bu tarz üretimlerin artarak devam etmesi için her türlü desteği vereceğiz” açıklamasında bulundu.