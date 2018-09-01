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01 Eylül 2018 11:34

Tezgâhlar balık çeşitleriyle şenlendi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde av yasağının bitmesinin ardından tezgahlar balık çeşitleriyle doldu.

Tezgâhlar balık çeşitleriyle şenlendi

01 Eylül 2018 11:34


Tezgahların balık çeşitleriyle renklendiğini belirten balıkçı Oğuzhan Aygün, "Balık satışlarımız başladı ve balıklarımızı tezgahlarımızda satıyoruz. Vatandaşlar ilk balığa büyük rağbet gösteriyorlar. Fiyatlar bugün için biraz pahalı olsa da ileriki günlerde fiyatlarda gözle görülür düşüklük olacaktır. İstavrit 10 TL, çinekop ve barbun 20 TL ve palamut tanesi 8 ile 10 TL arasında satılıyor. Sezondan çok umutluyuz” dedi.


Av yasağının bitiminin ardından tezgahlarda çeşitli balıkların olduğunu söyleyen balıkçı Onur Can Aygün, "İlk avdan en çok istavrit ve palamut balığı çıktı. Barbun ve çinekop avı da fena sayılmaz. Bizler müşterilerimizi bekliyoruz. Tezgahlarımızda bol çeşitli balıklar yer aldı. Fiyatlar ise ilk duruma göre çok uygun” diye konuştu.


Gece 00.00’dan sonra çıkılmasına rağmen balıkçıların iyi avlandıklarını belirten Balıkçı Ahmet Aygün, "İstavrit dün 20 TL’ye satılırken bugün 10 TL’den satıyoruz. Palamut balığı ise tanesini 5 ile 10 TL arasında değişiyor. Sezonumuz başladı ve müşterilerimizi bekliyoruz. Her gün artık taze balık yiyebilecekler. Fiyatlar balık bol çıktığı için ucuz" şeklinde konuştu.


Fatsalı vatandaşlar da ilk çıkan balığın ucuz olması gerektiğini, dolara endeksli bir fiyatın tezgahlarda olduğunu söyledi.




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