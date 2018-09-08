TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor : 1 - Bayburtspor İl Özel İdare Gençlik ve Spor : 1

Lig 3. Grup’ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Bayburtspor İl Özel İdare Gençlik ve Spor ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Harun Toplar, Ömer Karakaya, Sedat Uçar

Fatsa Belediyespor: Ömerx, Ercüment (Mehmet dk. 75), Emrah, Ali (Murathan dk. 63), Abuzer, Yakup, Serkan, Kaan, Hüseyinx, Fahrettin, Fatih

Bayburtspor İl Özel İdare Gençlik ve Spor: Alişan, Erol, Ali Kemal, Selçuk, Serdar (Selçuk dk. 82), Haydar, Yusuf, Emre, Eren (Serhat dk. 80 ?), Volkan, İsmet

Goller: Murathan (dk. 60) (Fatsa Belediyespor), Emre Hasan Balcı (dk. 70) (Bayburtspor İl Özel İdare Gençlik ve Spor)

Sarı kartlar :Yakup Kayış (Fatsa Belediyespor), Selçuk, Volkan (Bayburtspor İl Özel İdare Gençlik ve Spor)