TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 1 - Karacabey Belediyespor : 4

Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor sahasında konuk ettiği Karacabey Belediyespor'a 4-1 mağlup oldu.

Maç öncesi geçen yıl BAL'da şampiyon olan Fatsa Belediyespor'a şampiyonluk kupası takdim edildi.

Stat: Fatsa İlçe

Hakemler: Serhad Ürkmez, Önder Çalış, Ozan Bekar

Fatsa Belediyespor: Ömer Can, Hüseyin Tokmak, Hüseyin Cankut, Oğuzhan (Rıdvan dk. 56), Emrah, Abuzer, Yakup Kayış, Kaan, Murat Han, İsmail Can (Ali Say dk. 70), Fahrettin

Karacabey Belediyespor: Mehmet Mert, Ömer Faruk (Ömer Akman dk. 59), Hüseyin, Gökhan, İlkerx, Muhammet Keramx, İlyas, Batuhan, Berkin (Cenk dk. 73), Fatih, Mehmet

Goller: Abuzer (dk. 38) (Fatsa Belediyespor), İlker (dk. 4 ve 87), Batuhan (dk. 35), Muhammet Kerem (dk. 81) (Karacabey Belediyespor)

Kırmızı kart: Emrah Dağ (dk. 89) (Fatsa Belediyespor)

Sarı kartlar: Kaan (Fatsa Belediyespor), Berkin, Ömer (Karacabey Belediyespor)