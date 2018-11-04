TFF 3. Lig: Fatsa Belediyespor: 3 - HEASK: 1

TFF 3.
Lig 3. Grup'ta Fatsa Belediyespor sahasında, Halide Edip Adıvar Spor Kulubü'nü (HEASK) 3-1 mağlup etti.
Stat: Fatsa İlçe
Hakemler: Önder Turgay Demirdak, Arda Darcan, Melih Kurtuluş
Fatsa Belediyespor: Ömer, Hüseyin, Rıdvan, Oğuzhan, Ercüment, Ali, Selim, Yakup, Serkan, Ozan Can, Fatih
HEASK : Süleyman, Evren, Metehan, Halil, Habib, Hüseyin, Emre, Bartın, Cihan, Gökhan, Hakan
Goller: Selim Dilli (dk. 24), Serkan Çalık (dk. 68 ve 88) (Fatsa Belediyespor), Habib Uzun (dk. 37 pen.) (HEASK)
Sarı kartlar: Emre, Batuhan (HEASK)