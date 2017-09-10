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10 Eylül 2017 18:23

TFF 3. Lig

TFF 3.

TFF 3. Lig

10 Eylül 2017 18:23

Lig 2. Grup’ta Yeni Orduspor, sahasında Tire 1922 Spor ile 3-3 berabere kaldı.


Ordu 19 Eylül Stadında oynanan karşılaşma öncesi geçen yıl Bölgesel Amatör Lig Şampiyonu Yeni Orduspor kupa sevinci yaşadı. Yeni Orduspor’un şampiyonluk kupasını TFF İcra Kurul Üyesi ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu (TASKK) Başkanı Ali Düşmez verdi. Kupayı AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, Yeni Orduspor Kulübü Başkan Yardımcısı Ertan Bakır ve futbolcular kaldırarak taraftarları selamladı.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Deniz Kükrek xxx, Necmi Demir xxx, Adem Şahan xxx


Yeni Orduspor: Hüseyin xx, İlyas Barut xx, Onur xxx, Mustafa Kayabaşı xx, Tuncay xx (Fatih Deniz dk. 57 xx), Fatih Arat xx, Kerim Bölük xx (Erhan dk. 85 ?), Kemal Çingirt xx (Serdar dk. 64 x), Safa Yıldırım xx, Turan Yılmaz xx, Emre xx


Tire 1922: Fatih Gülmez xx, Furkan xx, Nihat xx, Sefa xx (Tolunay dk. 81 ?), Gökhan Erdöl xxx, Ersin xx (Cemal dk. 63 xx), Hasan xx, Orkun xx, Mümin Pazarlı xx, Veysel xx, Mümin Aysever xx (Yunus dk. 90 ?)


Goller: Safa (dk. 41), Fatih Arat (dk. 69) Emre (dk. 90) (Yeni Orduspor), Gökhan Erdöl (dk. 36, 49 ve 75) (Tire 1922)


Kırmızı Kart: Nihat Yılmaz ( (Tire 1922)


Sarı Kartlar: Sefa, Fatih Arat (Yeni Orduspor), Furkan (Tire 1922)




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