TFF 3. Lig

Lig 2. Grup’ta sahası ve seyircisi önünde karşılaştığı Kayseri Erciyesspor’u farklı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Yeni Orduspor’da yüzler gülüyor. Yeni Orduspor Kulüp Başkanı Faruk Zavalsız, ligin ilk yarısını lider bitirip ikinci yarıda şampiyon olmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, 3. Lig’e yükseldikten sonra yeni bir oluşuma gittiklerini, ilk haftalarda yaşanan uyumsuzluğu giderek attıklarını ve istikrarlı bir şekilde yükselerek liderliğe ulaştıklarını belirtti. Lige şampiyonluk parolasıyla girdiklerini, ilk haftalarda yaşanan puan kayıplarına rağmen bu hedeflerinden asla vazgeçmediklerini belirten Zavalsız, “Kazanacağımız ancak berabere kaldığımız şanssız maçlar oldu. Buna rağmen futbolculara ve teknik heyete güvendik. Bu da liderliği getirdi. Biz aslında ligin ilk yarısını lider bitirmeyi hedefliyorduk. Ancak rakiplerimiz puan kaybedince liderlik erken geldi. İlk yarıyı lider bitirip ikinci yarıda rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmak istiyoruz” dedi.

“Hocamıza hep güvendik”

Teknik heyeti ve futbolculara güvendiklerini belirten Zavalsız, “Hocamızla ilgili ilk haftalarda spekülasyonlar yapıldı. Biz hocamızı iki dönem önce devre arasında transfer ettiğimizde takım sondan üçüncüydü. Ligin sonunda ise en fazla puan toplayan takım olarak ligi üçüncü bitirmiştik. Geçen yılda BAL liglerinde en fazla puan toplayarak bu hoca ile şampiyon olduk. Oynadığımız takımlarla maçlarımızı incelediğimizde hepsinden daha iyi futbol oynamışız. Hocamıza güvenmeyeceğimiz bir durum yok. Güveni veriyoruz ki, o da rahat çalışıyor ve başarı geliyor. Hocamızın arkasındayız” diye konuştu.

“Orduspor bu takımdır”

Kayseri Erciyesspor maçında tribünleri dolduran taraftar desteğinden dolayı herkese teşekkür eden Yeni Orduspor Kulübü Başkanı Faruk Zavalsız, ‘eski-yeni Orduspor’ ayrımına hiçbir zaman girmediklerini vurgulayarak, “Eski-yeni ayrımına gitmeden, Ordu’yu profesyonel liglerde başarıyla temsil eden yegane takımın Yeni Orduspor olduğunu düşünüyorum. Bizim için Orduspor, bu takımdır. Yeni Orduspor, Orduspor’dur” açıklamasında bulundu.