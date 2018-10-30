TFF 3. Lig

Fatsa Belediyespor Kulübü Başkanı İbrahim Eroğlu yaptığı açıklamada, "Turgutluspor maçında son dakikada yediğimiz gol ile maalesef mağlup olduk. İyi maç çıkarttık fakat son dakika golüyle yenildik. Son 5 haftadır iyi bir grafik çizdik ve yükselişe geçmiştik. Turgutlu maçında da iyiydik fakat futbol şansı yanımızda olmadı. Şimdi kendi sahamızda oynayacağımız Halide Edip Adıvar Spor ile kendi sahamızda oynayacağız. Bu maçtan kesinlikle 3 puan alarak üst sıralardaki yerimizi alacağız. Futbolda başarısız sonuçlar olabiliyor. Ligdeki puan durumuna baktığımızda play-off oynama sırasından sadece 6 puan gerideyiz. Daha oynayacağımız 24 maç var ve bizlere takımımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız bize inansın, bizler biliyoruz ki ligde yenemeyeceğiz hiçbir takım yok. Bu şansızlıkları kırıp önümüzdeki maçları alıp üst sıralara çıkacağız. Fatsa Belediyespor bu ligde kalitesini kanıtlamış bir takımdır” diye konuştu.