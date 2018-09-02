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02 Eylül 2018 19:19

TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 0

TFF 3.

TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 0 - Kırşehir Belediyespor: 0

02 Eylül 2018 19:19

Lig 2. Grup’ta Yeni Orduspor, sahasında Kırşehir Belediyespor ile golsüz berabere kaldı.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Özgür Reha Alıcı xxx, Hüseyin Otyakmaz xxx, Hacı Mehmet Ekmekyermez xxx


Yeni Orduspor: Murat xx, Ramazan xx, Kerim xx, Kerem xx, Furkan xx (İbrahim dk. 77 x), Mustafa Öztürk xx, Sebahattin xx (Hasan dk. 46 x), Fatih Özçelik xx, Mustafa Kayabaşı xx, Fatih Solmaz xx, Fatih Şerifoğlu xx (Burak dk. 66 xx)


Kırşehir Belediyespor: Hamdi xx, Erdinç xx Murat xx, Taha xx, Emre Bayrak xx (Ogün dk. 69 x), Fatih Şen xx, Emre İşçiler xx (Fırat dk. 77 x), Turgay xx, Uğur xx, Mahmut xx (Mert dk. 84 ?), Sinan xx


Sarı Kartlar: Fatih Şerifoğlu, Mustafa, Fatih Solmaz (Yeni Orduspor), Taha, Murat, Ogün (Kırşenir Belediyespor)




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