Diğer
Kategoriler
29 Nisan 2018 17:58

TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 3

TFF 3.

TFF 3. Lig: Yeni Orduspor: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 3

29 Nisan 2018 17:58

Lig 2. Grup’ta Yeni Orduspor, saha ve seyircisi önünde Darıca Gençlerbirliği’ne 3-1 mağlup oldu.



Stat: 19 Eylül


Hakemler: Veli Karakaya xxx, Kemal Mavi xxx, İsmail Taygun Tasalı xxx


Yeni Orduspor: Hüseyin x, Onur Ramazan x, Mustafa x, Fatih Deniz x, Fatih Arat x, Kerim xxx, Deniz x (Emre Kıran dk. 76 x), Erhan x (Tuncay dk. 46 x), Safa x, Turan x, Emre Kara x (Hasan dk. 59 x)


Darıca Gençlerbirliği: Gökhan xx, Alper xx, Yusuf xx, Emrullah xx, Alperen xx (Görkem dk. 54 xx), Cafercan xxx, Bünyamin Cesur xxx, Mehmet xx, Hakkı xx (Doğancan dk. 75 xx), Hayrullah xx, Halil xxx (Enes dk. 87 ?)


Goller: Kerim (dk. 61) (Yeni Orduspor), Halil (dk. 30), Bünyamin Cesur (dk. 66), Cafercan (dk. 88 pen.) (Darıca Gençlerbirliği)


Sarı kartlar: Kerim, Fatih Deniz (Yeni Orduspor), Hayrullah (Darıca Gençlerbirliği)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ORDU HABERLERİ
ORDU HAVA DURUMU
19
°
C
Sisli
  • Salı
    Sisli
    19°C
  • Çarşamba
    Sisli
    20°C
  • Perşembe
    Sisli
    20°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç